Taliban’dan Kâbil’de Operasyon: 37 Ölü

Mepa News’ta yer alan habere göre, yerel kaynaklar, Afganistan’ın başkenti Kâbil’in batısında ABD destekli Kâbil yönetimine ait 2 minibüse yönelik bomba yüklü araç saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Kaynaklar, saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü, 40’tan fazla kişinin de yaralandığını belirtiyor. Saldırı sonrasında açıklama yapan yetkililer ise ölü sayısının artabileceğinden bahsediyor.

Taliban Üstlendi

Saldırıdan sonra açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Saldırıda Kâbil yönetiminde görevli 37 kişi öldüğü belirtilen açıklamada, bomba yüklü araçla hedef alındığı ifade edilen iki minibüsün 2 aydır takip edildiği bilgisi de aktarılıyor.

Kâbil Yönetimi Sivillerin Öldüğünü İddia Etti

Kâbil yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Nacib Daniş ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 24 kişinin öldüğünü, ölenlerin çoğunluğunun sivil olduğunu iddia etti.

Daniş, 42 kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Kâbil’deki “Güvenlik” Problemi

Saldırının gerçekleştirildiği bölgede önemli siyasi liderler yaşadığı için “güvenlik tedbirleri” en üst seviyelerde. Tüm bu tedbirlere rağmen düzenlenen bu saldırının Kâbil’deki “güvenlik” problemini tekrar gündeme getirmesi bekleniyor.