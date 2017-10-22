Taliban’dan Kâbil’de Askeri Akademi Servisine Saldırı!
Afganistan’ın Kâbil kentinde askeri akademi öğrencileri canlı bomba saldırısıyla hedef alındı.
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Mepa News sitesinin bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Afganistan’ın Kâbil kentinde dün öğleden sonra askeri akademi öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne yönelik bir canlı bomba saldırısı düzenlendi.
15 Ölü, 4 Yaralı
Kamber Meydanı yakınlarındaki Mareşal Fehim Askeri Akademisi öğrencilerini taşıyan minibüsün akademiden çıkış yaptığı sırada düzenlenen canlı bomba saldırısında 15 askeri öğrenci ölürken, 4 askeri öğrenci de yaralandı.
Taliban Üstlendi
Saldırıdan sonra sosyal medya ağları üzerinden açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, canlı bomba saldırısının sorumluluğunu üstlenirken, saldırıda 15 Savunma Bakanlığı personelinin öldüğünü söyledi.
Etiketler : taliban, afganistan, kabil
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