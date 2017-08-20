Taliban’dan Hilmend’de Operasyon: En Az 15 Ölü

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Afganistan’ın güneyindeki Hilmend iline bağlı Neva ilçesinde Taliban ile ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı güçler arasında yaşanan çatışmalarda Kâbil yönetimine bağlı güçlerden en az 15 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Çatışmaların yaşandığı sırada Kâbil yönetimine bağlı güçlerin bölgeye ilave kuvvet sevkiyatı yaptığını aktaran kaynaklar, yaşanan çatışmalarda Kâbil yönetimine bağlı güçlere ait 3 zırhlı aracın da büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, çatışmalarla ilgili bir açıklama yayımlayan Taliban, Neva’da yaşanan çatışmalarda Kâbil yönetimine bağlı güçlerden 17 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.