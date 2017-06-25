Taliban’dan Bayram Affı: 20 Mahkum Serbest Bırakıldı

Taliban, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan’ın güneyinde yer alan Uruzgan iline bağlı Deh Ravod ilçesinde daha önce gözaltına aldıkları Kâbil hükümetine bağlı askerlerden oluşan 20 kişilik bir grubun serbest bırakıldığını açıkladı.

Mepa News’ta yer alan habere göre, yapılan açıklama ile birlikte serbest bırakılan 20 askerin isimlerinin yazılı olduğu bir liste de kamuoyu ile paylaşıldı.

Ramazan ayının başladığı vakitlerde de ülkenin güneyinde yer alan Kandahar ilinde tutuklu bulunan 62 asker ve polis serbest bırakılmıştı.

Böylelikle Taliban’ın Ramazan ayında serbest bıraktığı mahkumların sayısı 82’ye ulaşmış oldu.