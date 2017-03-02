Taliban’dan Afganistan'da İstihbarat Merkezine Operasyon
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda en az 3 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların Kabil'in Arzan Kimat bölgesindeki istihbarat merkezi ve 6. Bölge polis merkezine yönelik olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanlığı ilk saldırının, yerel saatle 12.30 sularında bomba yüklü araçla Kabil'in 6. Polis merkezini hedef aldığı ve ardından bir diğer saldırganın polis merkezine girdiğini açıkladı. Açıklamada, polis merkezine giren saldırganla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
İlk saldırının ardından ikinci saldırının da aynı yöntemle Kabil'in Arzan Kimat bölgesindeki istihbarat merkezine düzenlendiği ve iki saldırganın etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
Her iki saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılarda onlarca güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.
AA
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