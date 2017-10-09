Taliban’dan ABD’ye: Savaştan Yorulmadık, Yorulmayacağız
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan’daki işgali on yedinci yılına girerken, ülkedeki işgalci güçlerle mücadele eden Taliban’dan kararlılık mesajı geldi.
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Taliban tarafından yapılan açıklamada, örgütün Afganistan halkının kararlılığını temsil ettiği ifade edilerek, ABD güçlerine ülkeden çekilme çağrısı yapıldı.
Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Afganistan halkının savaş nedeniyle hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadığı ve savaşı sürdürmek için moralinin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, “Halkımız savaştan yorulmadı, hiçbir zaman da yorulmayacak.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Taliban’ın, ABD güçlerini ülkeden çıkarıncaya kadar savaşmaya kararlı olduğu dile getirildi.
Etiketler : taliban, afganistan, abd
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