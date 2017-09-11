Taliban’dan ABD Konvoyuna Bombalı Saldırı!

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Pervan iline bağlı Bagram ilçesinde ABD güçlerine ait konvoya yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Araç Konvoyun Arasına Daldı

Bombalı aracın, konvoyun arasına dalarak infilak ettiği aktarılan haberde, patlamadan sonra saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda ambulans helikopterinin indiği kaydedildi.

13 Ölü, 11 Yaralı

Taliban’ın, Sözcü Zabihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamayla üstlendiği saldırıda, konvoydaki 3 aracın tahrip olduğu, 13 ABD askerinin öldüğü ve 11 askerin de yaralandığı belirtildi.

Sabah da Hava Üssüne Saldırı Düzenlenmişti

Taliban, bugün sabah saatlerinde aynı ilçede bulunan ABD’nin ülkedeki en büyük hava üssüne yönelik füze saldırısı da düzenlemişti.