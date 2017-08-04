Taliban Yine Bir NATO Konvoyuna Operasyon Düzenledi!

Taliban, Afganistan’ın Kâbil kentinde yer alan Karabağ ilçesinde NATO konvoyuna yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

AA’da yer alan habere göre, Taliban’ın sözcüsü Zabihullah Mücahid, operasyonda 11 ABD askerinin öldüğünü açıkladı.

ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı yetkililer de, Taliban tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 sivil ve 1 NATO askerinin öldüğünü öne sürdü.

Afganistan’daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Taliban tarafından gerçekleştilen operasyonda, 1 NATO askerinin öldüğü, 1 tercüman ile 5 NATO askerinin yaraladığı iddia edildi.

Taliban, iki gün önce de Afganistan’ın güneyindeki Kandahar bölgesinde yine bir NATO konvoyunu hedef almış, operasyonda aralarında yabancı güçlerin de bulunduğu 15 askerin öldüğünü duyurmuştu.