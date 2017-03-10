Taliban: “Savaşmış Olmak İçin Savaşmıyoruz, Ulvi Hedeflerimiz Var”

Taliban Hareketi resmi web sayfasından yayınladığı bir bildiriyle Afganistan meselesinin çözümü hakkındaki görüşlerini ortaya koydu.

‘İslam Emirliğinin Gerçek Barışa İlişkin Duruşu’ başlıklı yazıda ‘Taliban’ın sırf savaşmış olmak için savaşmadığı, ulvi hedeflere sahip olduğu ve Afganistan meselesini çözmeye kararlı olduğu’ vurgulandı.

Taliban 16 yıldır yürüttüğü savaşta Afganistan’ın bağımsızlığını elde etmeyi ve İslami düzen kurmayı hedeflediğini belirtti.

Kurulan Siyasi Ofise eski ve deneyimli diplomatların atanmasının nedenine değinilen açıklamada Afgan halkının haklarının savaş meydanlarında olduğu gibi müzakere masasında da savunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Taliban açıklamasının en önemli bölümü ise şu ifadeler olarak görüldü: “Bize göre yukarıda saydığımız bütün amaçları elde etmenin en iyi yolu kan akmadan sağlananıdır.”

Siyasi Ofisin Afganistan meselesinin çözümünde siyasi mücadele yürüten yetkili tek organ olduğu ifade edilen açıklamada Duha’daki Siyasi Ofisin ‘işgalcilere ve Afganistan meselesiyle ilgilenen diğer taraflara konunun barışçıl yollarla çözülebilmesi için bir adres bilmedikleri yönündeki mazeretlerini ortadan kaldırmak için’ kurulduğu belirtildi.

“İşgalin devam eden etkileri ve ülkedeki mevcut trajedi herkes tarafından malum. Bunun bir benzeri durum da, barışın önündeki engellerin de hiç kimseye gizli olmadığıdır. Şu halde Afganistan karışıklığında ana engellerin ortadan kaldırılması ve barışçıl çözüm için uygun ortamın oluşturulması, Afganistan meselesinin ilgili taraflarının sorumluluğudur.”

‘Savaşmak tercihimiz değil zorunluluğumuz’ denilen açıklamada ülkede gerçek barışın ve istikrarın sağlanmasını en çok isteyenin Taliban olduğu vurgulandı.

Açıklama şu ifadelerle son buldu: “Geçtiğimiz 40 yıllık yakın tarihimiz bir kez daha kanıtlamıştır ki Müslüman Mücahit Afgan halkına güç kullanmayı tercih edenler hezimetle ve başarısızlıkla karşı karşıya kalmış ve Afgan halkının isteğinden önce yere kapaklanmak zorunda kalmıştır. Bunda herkes için ibretler vardır.”

Kaynak: Asya’nın Sesi