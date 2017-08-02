Taliban NATO Konvoyunu Hedef Aldı: 15 Ölü

Taliban, Afganistan’ın Kandahar bölgesinde NATO konvoyuna yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Islah Haber’in Taliban kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen operasyonda aralarında yabancı güçlerin de bulunduğu 15 asker öldü.

Söz konusu operasyonu doğrulayan NATO, ölü ve yaralıların bulunduğunu aktardı.

Operasyondan sonra gelen görüntülerde konvoydan geriye neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı gözlemlendi.

Geçtiğimiz gün de ABD’ye ait bir helikopter düşmüş, Taliban tarafından yapılan açıklamaya göre düşen helikopterdeki bütün mürettebat ölmüştü.