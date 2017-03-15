Taliban mı, ABD mi? Asıl “Şiddet Yanlısı Aşırıcı” Olan Kim?
Taliban’ın sosyal medya sorumlusu Abdulkahhar Belhi, Taliban’ı sivil ölümlerinden sorumlu tutan ancak ABD’nin sivilleri hedef almasından bahsetmeyen tutuma tepki gösterdi.
Twitter hesabında konuyla ilgili ifadeler sarf eden Belhi, The Baltimore Sun’da yayımlanan bir makaleyi eleştirdi. Makaleyi “Peace Action” adlı kuruluşun yetkililerinden olan Paul Kawika Martin kaleme almıştı.
“Asıl Şiddet Yanlısı Taraf ABD”
Yazıda yer alan “Şiddet yanlısı aşırıcılar, ABD’nin Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait hastaneye gerçekleştirdiği hava saldırısı, geçen ay sivilleri hedef alan hava saldırısı gibi vakaları savaşmak için eleman kazanmak üzere kullanıyor.” ifadesi Belhi’nin eleştirisine hedef oldu.
Attığı tweette “Bu paragraftaki ironi akıllara zarar. ABD, hastaneleri ve sivilleri bombalıyor ancak onlar değil, başkaları şiddet yanlısı aşırıcı oluyor.” ifadesini kullanan Belhi’ye göre asıl “şiddet yanlısı aşırıcı” taraf, ABD’nin ta kendisi.
2015’teki Hastane Saldırısı
Belhi’nin ifadeleri, bağımsız kaynakların sunduğu bilgiler göz önüne alınacak olursa yanlış gibi gözükmüyor. ABD’nin gerçekleştirdiği hava saldırılarında sivillerin sürekli ve kimi zaman kasıtlı hedef alındığı biliniyor.
ABD’nin, 3 Ekim 2015 tarihinde, Taliban’ın ele geçirdiği Kunduz şehrinde Sınır Tanımayan Doktorlar’a bağlı hastaneye AC-130U tipi bombardıman uçağıyla düzenlediği ağır saldırıda 50’ye yakın sivil hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ciddi bir gündem oluşmadığı gibi, koordinatlarını bilmekte olduğu hastaneye gerçekleştirdiği saldırıdan “sorumlu” olduğunu kabul etse de ABD, hukuki bir süreçle yüz yüze kalmamıştı.
ABD’nin Sivil Ölümlerindeki Rolü Gözardı Ediliyor
2001 yılındaki ABD müdahalesinden bu yana ABD destekli Kâbil hükümetine karşı savaş yürüten Taliban, çoğu kez sivil ölümlerine sebebiyet vermekle suçlandı. ABD’nin sivilleri hedef alan saldırıları ise pek fazla gündem olmadı.
Uluslararası medya kuruluşları, ABD’ye ve Kâbil hükümetine yakın kaynaklar, Taliban’ı kimi zaman doğrudan ve kasıtlı bir biçimde sivilleri hedef almakla suçluyor. Kimi zaman ise Taliban’ın ABD üsleri, Kâbil hükümetine ait merkezler gibi noktalara yönelik bombalı saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğini ifade ediyor. Ancak bu ölümler Taliban tarafından reddediliyor. Taliban, ABD ve Kâbil hükümeti için son derece önemli olan bu noktalara sivillerin zâten yaklaştırılmadığını, bu sebeple iddia edildiği gibi sivil ölümlerinin olası olmadığını ifade ediyor.
Trump Göreve Geldiğinden Beri 100’e Yakın Sivil Katledildi
Ancak ülkede sivilleri katlettiği konusunda fikir birliği bulunan tek taraf ABD. Buna rağmen uluslararası medya ve “bağımsız analistler”, sivil ölümlerinde çok büyük payı olan ABD hava saldırılarını gündeme taşıma konusunda o kadar da hevesli değil. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği tarihten bu yana Afganistan’da düzenlenen hava saldırılarında 100’e yakın sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Kaynak: Mepa News
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