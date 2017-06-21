Taliban, Kuzeyde Bir Kenti Daha Ele Geçirdi

Cuvzcan Vilayetindeki Derzab kentinde düzenlenen eş zamanlı operasyonların ardından Taliban üyelerinin Derzab’taki tüm kamu binalarını ele geçirdiği kaydedildi.

Yetkililer, sabah erken saatlerde kent merkezini koruyan 5 kontrol noktasının kuşatılarak buralarda bulunan silahların ve askeri ekipmanların ele geçirildiğini duyurdu.

Derzab şehir merkezindeki karargahların ise öğle saatlerinde Taliban kontrolüne geçtiğini bildiren kaynaklar cihat yanlısı örgütün söz konusu karargahlardan da silah ve askeri ekipman elde ettiğini aktardı.

Dün bütün gün boyunca süren çatışmalarda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu çok sayıdaki Milli Ordu askeri öldürülürken 60 askerin de Taliban’a teslim olduğu kaydedildi.

2001 yılında ABD’nin işgaliyle Afganistan’daki yönetiminden alaşağı edilen Taliban Hareketi 16 yıllık direnişin ardından şu an ülkenin yarısından fazlasını kontrol ediyor.

Kaynak: Asyanın Sesi