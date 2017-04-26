Taliban CIA Üssünü Vurdu: En Az 40 Asker Öldü

Afganistan’ın Host kentinde yer alan Chapman Kampı’nda bomba yüklü araçla operasyon düzenleyen Taliban mensubu, ABD ve Kâbil yönetimine bağlı askerleri hedef aldı.

Asya’nın Sesi’nde yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan ABD ordu sözcüsü, saldırıyı doğrulayarak Kâbil yönetimine bağlı askerlerin öldüğünü söyledi. Açıklamada ölen askerlerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Taliban’a ait yayın organları ise Host kentinde düzenlenen operasyonda yabancı ve yerli toplam 40 askerin öldüğünü duyurdu.

Taliban, canlı bomba eyleminin ardından askeri üsse giren bir birimin askerlerle çatıştığını belirtti. 40’ın üzerinde olduğu belirtilen ölüler arasında CIA ajanlarının da olabileceği değerlendiriliyor.

Birçoğu kadın personel olan CIA ajanlarının Afganistan’daki casus uçak saldırılarından sorumlu olduğu belirtiliyor. CIA yetkilileri ülkede gerçekleştirdikleri işkence ve sorgulama teknikleriyle tanınıyor.

Host’taki Chapman Kampı’na düzenlenen operasyon Balh vilayetindeki 209. Şahin Birliği’ne düzenlenen ve en az 500 askerin öldüğü veya yaralandığı büyük operasyondan 3 gün sonra geldi.

ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin 2001 yılında Afganistan’ı işgal etmesiyle yönetimden alaşağı edilen Taliban’ın ülkede idareyi yeniden ele almaya hazırlandığı gözleniyor.