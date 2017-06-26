Taliban Bayramda da Operasyonlarını Sürdürüyor

Yayımladığı bayram mesajında “Ülkemiz işgal altındayken bir Ramazan Bayramı’na daha giriyoruz.” ifadelerini kullanan Taliban lideri Heybetullah Ahundzade, amaçlarının “bağımsızlık elde ederek İslam nizamı kurmak ve bu yolda özveride bulunmak” olduğunu kaydetmişti.

Islah Haber’de yer alan habere göre, bu açıklamanın ardından operasyonlarına devam eden Taliban, Afganistan’da Herat kentinin Çişti Şerif ilçesinde ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı bir güvenlik noktasına düzenlediği operasyonda 10 polisi öldürdü.