Taliban Afganistan’ın Nuristan İlinde Helikopter Düşürdü

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından sosyal medya ağları üzerinden yapılan açıklamada, Afganistan’ın doğusundaki Nuristan ilinde ABD destekli Kâbil hükümetine bağlı güçlere ait bir helikopterin düşürüldüğü duyuruldu.

Mücahid, Bargmatal bölgesinde düşürüldüğü ifade edilen helikopterden kurtulan olmadığını belirtti.

Güneyde Eş Zamanlı Saldırılar

Öte yandan, Taliban’a bağlı güçlerin Afganistan’ın güneyindeki Kandahar ve Hilmend illerinde Kâbil hükümetine bağlı güçlere yönelik düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hükümet güçlerinden çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

Taliban, kendi kaynakları üzerinden yaptığı açıklamalarda, ülkenin güneyinde düzenlenen saldırılarda 50’den fazla kişinin öldüğünü söyledi.

Ülkenin güneyindeki son saldırılarla ilgili Afganistan medyasında, sadece Kandahar ilinde Taliban tarafından geçtiğimiz gece düzenlenen saldırılarda 22 polisin öldüğü belirtildi.