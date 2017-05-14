Taliban Afganistan’da Dört ABD Askerini Öldürdü!

Afganistan’ın Pervan vilayetine bağlı Begram ilçesinde yer alan Kale Nasru bölgesinde Taliban tarafından hedef alınan bir ABD tankının imha edildiği ve dört ABD askerinin de öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban, bu yılki eylemlerine verdiği “Mansuri Operasyonları” adıyla ülke çapında operasyonlar düzenliyor.

Daha önce örgüt tarafından yayımlanan açıklamada “Mansuri Operasyonları” kapsamında bu yıl ülkedeki “yabancı” askerlere yönelik eylemlere öncelik verileceği belirtilmişti.

Kaynak: Islah Haber