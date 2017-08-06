Taliban, Afganistan’da 6 ABD Askerini Daha Öldürdü!

Afganistan’ın Kâbil kentinin güneyinde kalan Logar kentine bağlı Baraki Barak ilçesinin Tandaru bölgesindeki ABD ve Kâbil yönetimine bağlı güçlere Taliban tarafından operasyon düzenlendi.

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 6 ABD askerinin öldüğü belirtilen operasyonda, ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı güçlerden de ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, daha önce yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıların da kullanıldığı ifade edilirken, ABD güçlerine ait 2 zırhlı aracın büyük oranda hasar gördüğü bilgisi kaydedildi.

Taliban’ın sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada da, operasyonda, 6 ABD askerinin öldüğü, Kabil yönetimine bağlı güçlerden 3 kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

Paktiya İlindeki Çatışmalar

Öte yandan, Afganistan’ın doğusundaki Paktiya ilinin Canihel ilçesinde Taliban ile Kâbil yönetimine bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Kâbil yönetimine bağlı güçlerin ilçede kaybettiği noktaları geri almaya yönelik başlattığı saldırılarda Taliban ile sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Dün ilçede yaşanan çatışmalarda Kâbil yönetimine bağlı güçlerden 5 asker öldü.