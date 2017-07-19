Taliban: 1'i Rütbeli 4 ABD Askerini Öldürdük

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre bir süredir Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ili merkezi yakınlarında Taliban güçleri ile ABD destekli Afgan ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgede geçtiğimiz gün Taliban'ın düzenlediği saldırıda ise Kabil hükümeti güçlerinden çok sayıda kişi öldü.

"Ölenler arasında ABD askerleri de var"

Yerel kaynaklar, Kunduz ilindeki çatışmalara ABD askerlerinin de hem karadan hem havadan destek verdiğini aktarırken, geçtiğimiz gün bölgede yaşanan yoğun çatışmalarda ABD'ye ait bir zırhlı aracın saldırıya uğraması sonucu ABD askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu ifade etti.

"1'i rütbeli 4 ABD askeri öldü"

Bölgedeki çatışmaların devam ettiği sıralarda Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid sosyal medya üzerinden geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ABD askerlerine ait zırhlı aracın patlatılması sonrasında 1'i rütbeli, 4 ABD askerinin öldüğünü ifade etti.

"2 araç patlatıldı 17 kişi öldü"

Mücahid'in açıklamasına göre, bölgedeki çatışmalarda ABD ve Kabil hükümeti güçlerine ait olduğu belirtilen 2 araç EYP ile patlatıldı. Yaşanan patlamalarda 4'ü ABD askeri, 13'ü Kabil hükümeti güçlerinden olmak üzere 17 kişi öldü.

Yapılan açıklamada, bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı ve ABD askerlerinin Kabil hükümeti güçleriyle koordineli bir şekilde hareket ettiği ifade edildi. Taliban sözcüsü ayrıca, çatışmalara ABD'ye ait hava araçlarının da yoğun destek sağladığı kaydedildi.

Kaynak: Mepa News