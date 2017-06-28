Taliban, 16 Tutukluyu Daha Serbest Bıraktı
Afganistan’da Taliban tarafından tutuklu bulunan 16 kişinin daha Ramazan Bayramı vesilesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.
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Afganistan’ın Kandahar vilayetine bağlı Meyvand ilçesinde tutuklu bulunan ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı 16 personelin Ramazan Bayramı münasebetiyle Taliban lideri Heybetullah Ahundzade’nin emriyle serbest bırakıldığı duyuruldu.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü de Uruzgan’da 20 tutukluyu serbest bırakan Taliban’ın, Ramazan boyunca toplamda serbest bıraktığı tutuklu sayısının 98’e ulaştığı kaydedildi.
Kaynak: Islah Haber
Etiketler : afganistan, taliban
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