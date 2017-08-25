Talabani’nin Ankara Ofisine ‘PKK Kilidi’

Türkiye’nin talebiyle Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Ankara ofisi kapatıldı. KYB Ankara Temsilcisi Behroz Gelali ve ofis çalışanları, önceki gün Türkiye’yi terk ederek Süleymaniye’ye döndü. Kararın gerekçesi resmi olarak açıklanmazken, Dışişleri Bakanlığı makamlarının, KYB yetkililerine “Gelali’nin yerine başkasını da istemiyoruz” mesajını ilettiği öğrenildi. KYB ofisinin kapatılmasının altında yatan sebebin partinin PKK’yla kurduğu yakın ilişkinin olduğu belirtildi.

KARAR’ın edindiği bilgilere göre Ankara, bu gelişmeden önce PKK’ya yaklaşımı nedeniyle KYB’yi birkaç kez uyardı. Süleymaniye başta olmak üzere KYB’nin kontrolündeki yerleşim yerlerinde PKK’ya ait çok sayıda dernek olduğu, örgütün bölgede kolayca faaliyet alanı bulduğu, bu faaliyetlere karşı tedbir alınmadığı yönünde Türkiye’nin rahatsızlığı KYB’ye iletildi. Durumun devamı halinde Türkiye’nin yaptırım uygulayacağı mesajı verildi.

IKBY Mesut Barzani’nin de Süleymaniye’deki idarecilerin PKK varlığına göz yummasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Barzani’yi düşman olarak gören PKK, ideolojik yakınlık hissettiği KYB’ye müttefik gözüyle bakıyor. KYB’nin göz yumması nedeniyle Süleymaniye’ye yerleşen PKK, kentte kültür merkezi adı altında birçok merkezi faaliyete geçirdi. Kendisiyle bağlantılı kurumlar aracılığıyla Süleymaniye’de her yıl festival ve etkinlik tertipleyen PKK, kendi propagandasını yaparak militan devşirmeye çalışıyor. Kuzey Irak’ta PKK’ya katılımın yüksek olduğu yerlerin başında Süleymaniye geliyor.

EROL METİN / KARAR Gazetesi