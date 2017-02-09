Taksim'e Yapılacak Caminin Şantiyesi Kuruluyor

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09.02.2017 17:33
Taksim'e Yapılacak Caminin Şantiyesi Kuruluyor
İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onay vermesinin ardından Taksim'e cami yapımında süreç hızlandı.

İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onay vermesinin ardından Taksim'e cami yapımında süreç hızlandı.

Cami inşaatı için tarihi Maksem'in hemen arkasında yer alan bin 482 metrekarelik boş alanın Talimhane'ye bakan tarafına konteynerler konuldu ve etrafı tahta plakalarla çevrildi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin konuşlandığı yerin boşaltılması için de hazırlıklar yapılıyor. Ekiplerin, Atatürk Kültür Merkezinin arkasındaki kendileri için hazırlanan yere geçmesi bekleniyor.

Caminin yapılacağı arazinin Fransız Başkonsolosluğuna bakan tarafında bulunan pide salonu, kontörlü telefon, faks ve fotokopi işleri yapan küçük bir ofis ve bir tuvalet işletmesi bulunuyor.

Yaklaşık 50 yıldır Taksim Mescidi'nin altında faaliyet gösteren pide salonunun sahibi Cemal Şimşek, yaptığı açıklamada, "Bize şu ana kadar burayı boşaltmamız için resmi bir tebligat gelmedi ancak gelmesi halinde gereğini yapacağız." dedi.

Kendilerine "sözlü olarak" yaklaşık 10 gün içerisinde tebligatın geleceğinin bildirildiğini söyleyen Şimşek, "Ancak, şantiye kurulum işlemlerinden haberimiz var. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Emekli öğretmen İhsan Uraz ise 1979'dan bu yana küçük dükkanında telefon, faks ve sayısal loto bayiliği yaptığını dile getirerek, "Cami yapımı için şantiye kurulumundan haberdarım. Ancak şimdiye kadar bize yazılı bir tebligat gelmedi. Gelirse de yapacağım bir şey yok. Yer devletin, istediklerini yaparlar." ifadelerini kullandı.

Uraz, taşınmak için dükkanındaki eşyaları toparlama hazırlıklarına başladığını sözlerine ekledi.

AA

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