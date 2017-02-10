Taksim’de İnşa Edilecek Camiye Ruhsat Verildi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Belediye ruhsatı da şu an itibariyle verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve çalışmalara başladı.” dedi.

Cuma namazını Taksim Mescidi’nde kıldıktan sonra, inşa edilecek camiyle ilgili açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim’de cami yapılıp yapılmamasına ilişkin konunun çok tartışıldığını hatırlatarak, 2010 yılında imar planlarında otoparkın cami alanı olarak tescillendiğini kaydetti.

AA’da yer alan habere göre, Demircan, “2013’te bu bölge imar planı iptal olunca 2015’e kadar plansız kalmıştı. 2015’te plan Danıştay’dan tekrar geri gelince burada cami yapımına da onay çıkmıştı. 2015’ten bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mızla beraber burada iyi bir proje yapılması konusu tartışıldı, çalışıldı ve alternatifler üzerinde duruldu.” dedi.

“Kamu Kaynağı Harcanmayacak”

Yapının Anıtlar Kurulu’nda onaylandığını, arazinin de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:

“Camiyi yapmak isteyen hayırsever bir iş adamı da var. Dolayısıyla kamu kaynağı harcanmadan yapılacak bu cami. Belediye ruhsatı da şu an itibariyle verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve ilk çalışmalarına başladı. Bu çalışmalara kazık çakılarak başlayacak, Anıtlar Kurulu’nun gözetiminde devam edecek. Kazık çalışması çevredeki binalarda bir tehlike olmasın diye düşünülerek yapılıyor. Süreç bu şekilde yapılacak ve inşaatın yapılması en az bir iki yıl kadar sürecek.”

Camiyi Yapacak Olan İş Adamı Kim?

Bir gazetecinin camiyi yapacak iş adamının kim olduğunu sorması üzerine Demircan, “İsmim mümkünse dursun, diyor ama aslında duyulacak, bunu gizlemeye gerek yok. Sur Yapı ortakları bu işi tek başına kendisi yapıyor. Zâten sürecin hızlanmasının bir sebebi de bu. Çünkü ihale yok. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bu işin yapımı konusunda protokolünü yaptı, ruhsatı da almış oldu.” yanıtını verdi.

“Caminin Tarzı Modern Klasik Olacak”

Taksim Maksemi’nin önündeki çiçekçilerin yerinin değişmeyeceğini de belirten Demircan, şunları kaydetti:

“Mimarı Şefik Birkiye çok kıymetli bir insan, İstanbul’a çok güzel projeler yaptı. Caminin tarzı da modern klasik olacak. Caminin şantiyesi kuruluyor. İhalesi de olmadığı için iş yapacak adamın önü daha rahat ve hızlı. Denetim elbette bizde, mimarda ve Anıtlar Kurulu’nda. Süreç böyle devam edecek. Mescit kazı çalışmalarının seyrine göre, bir miktar daha durabilir ama bittikten sonra tamamen kaldırılacak.”

Öte yandan caminin yapılacağı alanda kurulan şantiyede çalışmalar sürüyor.