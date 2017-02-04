“Taksim’de Camiye İhtiyaç Var”
Türkiye’nin en kabalalık şehri İstanbul’da en fazla cami Fatih, en az cami ise Adalar’da bulunuyor.
İstanbul Müftülüğü’nün verilerine göre, İstanbul genelinde toplam cami sayısı 3 bin 362. Kent genelindeki cami sayısına bakıldığında birinci sırada 340 camiyle Fatih, ikinci sırada 186 camiyle Üsküdar, üçüncü sırada 143 camiyle Ümraniye, dördüncü sırada 136 camiyle Beykoz ve beşinci sırada 133 camiyle Pendik bulunuyor. Adalar ise 9 camiyle kentte en az caminin yer aldığı ilçe.
Taksim Meydanı ve İstiklâl Caddesi’nde 2 İbadethane
İstanbul’un tarihî mekânlarından 238 bin 762 kişini yaşadığı Beyoğlu’nda ise 99 cami bulunuyor. Beyoğlu’nda 2 bin 411 kişiye bir cami düşüyor.
Taksim Meydanı ve İstiklâl Caddesi’nde ise sâdece Taksim Mescidi ve Hüseyinağa Camisi mevcut. Vatandaşlar özellikle cuma namazlarını kılacakları zaman ibadethaneler yetersiz kalıyor. Vatandaşlardan bazıları namazlarını dışarıda kılıyor.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan vatandaşlardan Yaşar Karagöz çoğu zaman namazı dışarıda kıldıklarını dile getirerek, “Bunun için İstanbul’a, Taksim’e yakışan büyük bir cami istiyoruz. Cumhurbaşkanı’nın cami talebini destekliyoruz.” dedi.
“Müslüman Ülke Burası”
Yusuf Çatkın ise her hafta cuma namazını dışarıda kıldıklarını söyledi. Taksim’de camiye ihtiyaç olduğunu belirten Çatkın, “Özellikle kış günleri insanlar dışarıda namaz kılıyor. Cemaatin çoğu dışarıda kalıyor. Burada çok büyük ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı’nın Taksim’e cami yapılmasıyla ilgili çağrısını da destekliyoruz. İnşallah duamız buraya caminin yapılmasıdır.” dedi.
Nedim Aksoy da bölgeye dünyanın en büyük camisinin yapılmasını istediklerini belirterek, “Burada 2 tane mescit var. Müslüman ülke burası. Buraya 40-50 kişi sığmıyor. Talimhaneden Taksim Mescidi’ne geliyorum.” dedi.
Ender Gülcü de Taksim çevresinde her hafta dışarıda namaz kıldıklarını vurgulayarak, “Burası İstanbul’un en kalabalık yerlerinden birisidir. Yüzde 98’i müslüman olan ülkede küçücük bir mescit. Buraya gelen turistler içinde görkemli gösterişli bir cami istiyoruz. İnşallah tez zamanda Taksim’e yakışır bir cami yapılır. Devamlı buraya namaz kılmaya geliyorum ve sıkıntı yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da Her 4 Bin 403 Kişiye Bir Cami Düşüyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 rakamlarına göre İstanbul, ülke nüfusunun yüzde 18,5’ini barındırıyor. 14 milyon 804 bin 116 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 403 kişiye bir cami düşüyor.
İlçelerde ise 417 bin 285 nüfuslu tarihî yarımada da yer alan Fatih’te bin 227 kişiye bir cami düşerken, 535 bin 537 kişinin yaşadığı Üsküdar’da 2 bin 879 kişiye bir cami düşüyor.
Kaynak: AA
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