Taksim’de Cami Yapılmasına Onay Verildi

Taksim’de yapılması planlanan cami projesine onay verildiği bildirildi.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Taksim’de yapılması planlanan cami projesine onay verdiği öğrenildi.

AA’da yer alan habere göre, cami projesi 19 Ocak tarihinde onaylanarak, ilgili tüm kurumlara gönderildi.

Projenin onayıyla cami inşaatının başlatılmasının önünde engel bulunmadığı belirtildi.