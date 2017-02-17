Taksim Camisi İçin İlk Kazma Bugün Vuruluyor

Taksim Camisi için ilk kazma bugün temel atma töreniyle vurulacak.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Taksim Camisi inşaatı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in katılımıyla, düzenlenecek temel atma töreni ile başlayacak.

Taksim'e yapılacak cami için, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay verilmişti.