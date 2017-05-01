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Takba’da IŞİD ile YPG Arasında Yoğun Çatışmalar Yaşanıyor

Takba’da IŞİD ile YPG Arasında Yoğun Çatışmalar Yaşanıyor

ABD ile birlikte Takba’ya saldıran PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

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PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG, ABD ile birlikte Suriye’nin güneyine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Rakka’ya yönelik operasyon kapsamında Tabka’ya saldıran ABD ve PYD/YPG, IŞİD ile şiddetli çatışmalara giriyor.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Zehra isimli mahallede PYD/YPG ve IŞİD arasında çok şiddetli çatışmalar başladı.

PYD/YPG, Zehra isimli mahallenin kuzeyinden IŞİD’in elinde bulunan Zuveykat isimli mahalleye girmeye çalışıyor.

Her iki örgütten de onlarca militanın öldüğü belirtiliyor.

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