Takba’da IŞİD ile YPG Arasında Yoğun Çatışmalar Yaşanıyor
ABD ile birlikte Takba’ya saldıran PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.
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PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG, ABD ile birlikte Suriye’nin güneyine doğru ilerlemeye devam ediyor.
Rakka’ya yönelik operasyon kapsamında Tabka’ya saldıran ABD ve PYD/YPG, IŞİD ile şiddetli çatışmalara giriyor.
Yeni Akit’te yer alan habere göre, Zehra isimli mahallede PYD/YPG ve IŞİD arasında çok şiddetli çatışmalar başladı.
PYD/YPG, Zehra isimli mahallenin kuzeyinden IŞİD’in elinde bulunan Zuveykat isimli mahalleye girmeye çalışıyor.
Her iki örgütten de onlarca militanın öldüğü belirtiliyor.
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