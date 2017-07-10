“Taiz’deki Çatışmalarda Bir Ayda 165 Kişi Öldü”

Yemen’in güneyinde yer alan Taiz vilayetindeki yüzden fazla insani yardım kuruluşu ve derneği temsil eden “İnsani Yardım Koalisyonu” adlı kurumdan yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında Abdurrabu Mansur Hadi’ye bağlı güçler ve Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler ve Ali Abdullah Salih yanlıları arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 165 kişinin öldüğü, 426 kişinin yaralandığı, 588 çocuğun ise yetim kaldığı belirtildi.

“57 Aile Göçe Zorlandı”

AA’da yer alan habere göre, çatışmalarda 21 ev, tesis ve araç ile özel ve kamuya ait mülklerin zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, Taiz’in güney ve batı bölgelerindeki kırsal kesimlerde yaşayan 57 ailenin göçe zorlandığı ve insani yardımların durdurulması nedeniyle söz konusu ailelerin yeterli yardımdan yoksun olduğu kaydedildi.

“86 Kişi Koleradan Hayatını Kaybetti”

Açıklamada, ayrıca, haziran ayı içinde kentte 86 kişinin koleradan hayatını kaybettiği, 13 bin 635 kişinin koleraya yakalandığı, salgın nedeniyle yüzlerce kişinin akın ettiği hastanelerde de büyük yoğunluk yaşandığı aktarıldı.

Birçok Bölgeye Yardım Götürülemiyor

Husiler ve Ali Abdullah Salih yanlıları ile Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Taiz’in birçok bölgesi Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor ve buraya insani yardımların girişine izin verilmiyor.