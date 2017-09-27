Tahriru'ş Şam: Suriye Halkı Boyun mu Eğecek?

İdlib'i büyük oranda kontrol eden muhalif grup Tahriru'ş Şam Heyeti bağlantılı İba haber ajansı ilk kez Türkçe video yayınladı. Yayınlanan videoda, Astana görüşmelerinde alınan kararlar ve toplantının sonuçları değerlendirildi.

Suriye'den düzenli haber aktaran kaynaklardan İba haber ajansı, "Suriye devrimiyle birlikte Astana çözümleri nereye?" başlığıyla paylaştığı görüntülerde toplantının katılımcılarını eleştirdi. Esed rejiminin en önemli destekçilerinden Rusya ve İran'ın toplantıya 'garantör' devlet olarak katıldığı hatırlatılırken bu devletlerin dahil olduğu hiçbir planın başarıya ulaşma şansı olmadığı ifade edildi.

"Toplantıda katil Beşşar ve mücrim rejimin kurmaylarının durumu ise toplantı kararları içerisinde ele alınmadığı gibi gündeme dahi getirilmemiştir."

'Kiminle savaşılacak?'

Toplantıda alınan 'teröre karşı mücadele' kararını eleştiren değerlendirmede "Suriye'de mücadele edilecek olan terör hangi terördür, Beşar Esed rejimine karşı savaşanlar terör listesine mi alınacaktır?" sorusu yöneltiliyor.

Toplantıya katılan muhalif gruplar eleştirilirken şu ifadelere yer verildi: "Toplantıya katılan bu grupları halk ve devrim adına kim görevlendirmiştir? Yoksa uluslararası baskılar ve dış destekçilerinin değnekleri, Suriyelilerin birçoğunu, devrimin ilkeleriyle çatıştığını düşündükleri Astana kararlarına boyun mu eğdirmiştir?"

"Geriye son bir soru kalıyor; binlerce şehit, yaralı, tutuklu ve sürgünden sonra Şam ehli Astana kararlarına boyun mu eğecek, yoksa güçle de olsa bunun reddedilmesi ve uygulanmaması için seslerini yükseltecekler mi?"

Kaynak: Mepa News