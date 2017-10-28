Tahriru'ş Şam'ın Hedef Aldığı Rus Askerleri Böyle Görüntülendi

Suriye'de Esed rejimine bağlı milislere destek veren Rus askerlerinin Hama'nın kuzeyinde saldırıya uğradığı anların görüntüleri ilk kez yayınlandı.

İdlib şehrini büyük oranda kontrol eden muhalif grup Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) geçtimiz ay Hama'nın kuzeyinde Esed rejimine karşı operasyon başlatmıştı. Bu saldırı sırasında rejim mevzilerine konuşlandırılan Rus askerleri de hedef alındı.

19 Eylül'de çekildiği bildirilen görüntülerde HTŞ'nin bölgeye yönelik ani saldırısı nedeniyle Rus askerlerinin kapalı bir alanda sıkıştırıldığı göze çarpıyor. Çatışma sırasında yaralanan askerlerden biri yerde acı içinde kıvranırken diğer askerler de birbirlerinin yaraları ile ilgilenmeye çalışıyor.

Görüntüler Rus basınında paylaşıldı

Korku ve panik içinde yerdeki yaralıyla ilgilenen askerlerin akıbeti bilinmiyor.

Rus basınında ilk kez yayınlanan görüntülerde saldırı sonucu 3 askerin yaralandığı öne sürüldü.

Kaynak: Mepa News