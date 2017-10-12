Tahriru’ş-Şam’dan IŞİD’in Bomba İmalathanesine Baskın

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileri ile mücadele eden Tahriru’ş-Şam, İdlib’de, IŞİD’in bomba imalathanesi olarak ifade edilen bir eve baskın düzenledi.

Tahriru’ş-Şam’a bağlı İBA Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamada, İdlib kentinin güneyindeki Martiza beldesinde bulunan eve yönelik gerçekleştirilen baskında çok sayıda el yapımı patlayıcı ve patlayıcı üretiminde kullanılan malzeme ile silah ve mühimmat ele geçirildiği duyuruldu.

Suikast için özel olarak üretilmiş, araç altına yapıştırılabilen mıknatıslı patlayıcılar da baskında ele geçirilen malzemeler arasında.

IŞİD’in Hücre Yapılanmalarına Yönelik Baskınlar

Tahriru’ş-Şam, geçtiğimiz temmuz ayında İdlib kenti ve kentin çevresinde IŞİD’in bölgedeki hücre yapılanmalarına yönelik geniş çaplı baskınlar gerçekleştirmiş, düzenlenen baskınlarda 100’ün üzerinde IŞİD’li gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, temmuz ayında düzenlenen baskınlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı da ele geçirilmişti.

Tahriru’ş Şam tarafından düzenlenen baskınlarda bir IŞİD üyesi gerçekleştirilen baskında üzerindeki patlayıcı yeleği infilak ettirmiş, patlamada kendisinden başka kimse ölmemişti.

Kaynak: Mepa News