Tahriru'ş Şam'dan IŞİD'e Dev Operasyon

Tahriru'ş Şam'ın bugün yayınladığı açıklamaya göre, bu sabah erken saatlerde İdlib kenti ve Sermin beldesindeki farklı adreslerde IŞİD'in hücre evleri yapılanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda IŞİD'li gözaltına alındı.

3'ü canlı bomba 100'den fazla IŞİD üyesi gözaltına alındı

Grubun düzenlenen basknlar ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, 25 farklı adresedüzenlenen baskınlarda 100'den fazla IŞİD'li gözaltına alındı. Açıklamada ayrıca gözaltına alınan IŞİD üyelerinden 3'ünün canlı bomba olduğu bilgisine yer verildi.

IŞİD'in İdlib sorumlusu da gözaltında

Yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in İdlip kenti 'emniyet sorumlusu' Ebu Süleyman Er Rusi takma ismini kullanan IŞİD üyesi de İdlib kentinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para, patlayıcı ve silah

Tahiriru'ş Şam tarafından bu sabah IŞİD'in hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonlar ile ilgili yapılan açıklamaların devamında, baskınlarda yüklü miktarda para, el yapımı patlayıcılar, patlayıcı kemerler ve susturuculu tabancaların ele geçirildiği de belirtildi.

'Çatışmalar devam ediyor, operasyonlar sürecek'

Grup tarafından yapılan açıklamaya göre, Sermin beldesinde düzenlenen baskınlarda çıkan çatışmaların halen devam ettiği bilgisine yer verilmiş. Ayrıca IŞİD hücre evlerine yönelik düzenlenen baskınların, 'belirlenen hedeflere' ulaşılıncaya kadar ara vermeden süreceği, grubun açıklamasında kaydedilen diğer bilgiler arasında.

Tahriru'ş Şam'ın IŞİD hücre evlerine yönelik baskınları, İdlib kırsalında yer alan Hafasrace köyündeki Kur'an eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırının ardından başlamıştı. Grup, 3 gün önce de düzenlediği operasyonlarda kentteki 9 IŞİD üyesini gözaltına almıştı.

Kaynak: Mepa News