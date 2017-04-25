Tahriru’ş-Şam’dan Humus’ta Esed Güçlerine Operasyon

Fetih Medya sitesinin heyetin askeri kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, operasyonun gece düzenlendiği ve kontrol noktasında bulunan Esed milislerinin öldürüldüğü belirtildi.

Operasyonda çok sayıda cephane ele geçirildiği ve yardıma gelen destek güçlerinden de çok sayıda milisin öldürüldüğü ifade edildi.