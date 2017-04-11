Tahriru’ş-Şam’dan Han Şeyhun İçin Gazetecilere Çağrı
Fetih Medya’nın Türkçeye çevirdiği açıklamanın tam metni şöyle:
İdlip’te kimyasal bombalarla katledilen çoluk çocuk kamuoyunun oluşturduğu yeni gündemlerle birkaç güne unutulacak.
Şam ehli bir kez daha Müslüman oldukları için uluslararası destekten mahrum olduklarını görecekler. Ve “Allah’ım senden başka kimsemiz yok!” diyecekler.
Dış destekçilerin ikiyüzlülüklerini anlayacaklar ve gelirlerini ganimet ve Müslümanların infaklarıyla sınırlayacaklar. Küfür milletleri birleşip üzerlerine saldırdıklarında “Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur” diyecekler. İşte o zaman Allah’ın yardımı gelecek ve o gün müminler sevinecekler.
İnşaallah Allahu Teâlâ bu olanlarla Şam ehlini büyük olaylara hazırlıyor.
Büyük olayların, sancıları da büyük olur. Kuşkusuz hak yok olmaz, intikam ölmez. Hakkı himaye edecek bir güç olmalıdır. Bağışlanan bir şeref ya da hediye edilerek verilen bir izzet yoktur. Demir ve ateş olmadan topraklar geri alınmaz, ırzlar korunamaz. Misliyle muamelede bulunan zulmetmemiştir.
Devrimimiz kanlarla ve cesetlerle devam ediyor; küçüklerin çığlıkları, yetimlerin iniltileri, yaşlı ve dulların dualarıyla. Allah’ın izniyle cihadımız aslanların azimleri, istişhadcı fedailerin tekbirleri ve kahramanların saldırılarıyla devam ediyor.
Hanşeyhun halkımıza taziyemiz, zalimden ve yardımcılarından intikamımız olacaktır. Ne sızlamalar fayda vermekte, ne de yardım istemeler.
Her kim hüzünlerimize katılmayı, sıkıntılarımızı belgelemeyi isterse, kapılarımız açıktır; hoş geldin aziz misafir.
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