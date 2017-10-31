Tahriru’ş-Şam’dan Hama’da Esed Güçlerine Bombalı Saldırı!

Suriye’nin Hama şehrinin kuzeydoğusunda direniş gruplarından Tahriru’ş Şam ile Beşşar Esed rejimine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hama’nın kuzeydoğusundaki Ebu Leffe ve Cub el-Abyad köylerinde ilerlemeye çalışan Esed güçleri bombalı araçla hedef alındı.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Tahriru’ş Şam’ın gerçekleştirdiği saldırıda Esed güçlerinden çok sayıda milis öldürülürken Esed güçlerine ait bir tank ve zırhlı personel taşıyıcı da imha edildi.

Tahriru’ş-Şam bağlantılı İBA Haber Ajansı bombalı araç saldırısının görüntülerini yayımladı:

Bölgede çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ederken Esed rejimi ve IŞİD güçleri eş zamanlı olarak Tahriru’ş-Şam’a saldırıyor.



Bombalı aracın patlamasıyla bir tank ve zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.

Direnişçilerin saldırısını durdurmak amacıyla IŞİD’in Tahriru’ş-Şam’a saldırmasına izin veren Esed güçleri pazartesi günü üç köyde ilerleme sağlamıştı.



Cub el-Abyad köyünde Esed güçlerine ait tank güdümlü füzeyle hedef alındı.

Hama’nın kuzeydoğusunda IŞİD ve Esed güçleri ile Tahriru’ş Şam arasındaki çatışmalar sürüyor.