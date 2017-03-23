Tahriru’ş-Şam’dan Hama Operasyonuna Dair Açıklama
6 dakikalık videoda Tahriru’ş- Şam kadılarının konuşmalarına yer veriliyor ve nasihatler yer alıyor.
Video Özel birlikler /Kuvveti’n-Naqbe’ye ait görüntüler eşliğinde HTŞ kadılarından Abdullah El Muhaysini’nin kunut duasıyla başlıyor.
Ardından Heyet-i Tahrir-u Şam genel kadısı Şeyh Yusuf El Hamavi’nin nasihati yer alıyor: “Siz kelimetullah’ı savunanlarsınız. Siz sadece Şam halkı için değil, tüm islam alemi için savaşıyorsunuz.”
Ardından Usame Bin Ladin’in bir videosunda okuduğu “Küfrün kökleri ancak mermi ile kazınır/ Alın lekesini de ancak kan siler” şiirini okuyor. “Usudüs Sünne” Ehli Sünnetin Aslanları olarak hitap ettiği orduyu operasyon öncesi motive ediyor.
Şeyh Ebu Haris El MISRİ de operasyon gününü “Yevmul Melheme” Büyük Kapışma olarak nitelendiriyor.
Ardından Neşid’in bir parçası olan mısralarla hitap şöyle devam ediyor: “O saldırı gruplarının aslanlarını saflara dizin ve onlarla batıl devleti yerle bir edin”
Ebu Haris El Mısri’nin yanında Şeyh Ulyani’nin yer aldığı görülüyor.
Şeyh Dr. Mazhar El Veys’in nasihatleri ise şöyle: “Bugün bu halk için değil,şu diyar için de değil Allah için ve din-i mubin için intikam alın.” Ş
eyh Abdullah El Muhaysini: “Horan Aslanları” şeklinde hitap ettiği orduya Dera ve Guta’dakileri harekete geçmeye çağırıyor. “Bu Heyet-i Tahrirüş Şam’ın değil ümmetin gazvesidir” diyor ve “Biz Ver’a ve diğer yerlerden tehcir edilenlerin intikamları için buradayız” şeklinde konuşmasına devam ediyor. Son söz olarak Şam’dan giderek Türkiye’ye göç eden Suriyeli gençlere seslenen Muhaysini, gruplar arası ihtilaflar sebebiyle izzet yurdunu terkeden, yahut bir lokma aş uğruna beldesini terkeden gençlere nasihat ediyor.: “Ey Türkiye’ye göç eden Suriyeli genç kardeşim! Bizler muhacir olarak sizin topraklarınıza geldik (siz ise buraları terk mi ediyorsunuz?) Bizler eşlerimizi evlatlarımızı, yavrularımızı bıraktık da geldik Şam’da ve Der’a’da (Emevi ve Ömeri Camilerinin) tepesinde Lailahe illallah sancağını dalgalandırmak için geldik ki bunu görmeden de buradan gitmeyeceğiz. Ey kardeşim seni Türkiye’de oturtan nedir? (Zaman fedakarlık zamanı iken toprağını bırakıp gitmene sebep nedir? Yarın ahirette karşılaştığın zaman sana bu toprağı fethedip hazır sunan) Halid B. Velid radiyallahu anh’a ne diyeceksin? Senden sonra vatan toprağımı sattım da kaçtım, cihadı terkettim mi diyeceksin? Sakın bana ihtilaf ve iç çekişmeleri bahane göstermeye kalkma kardeşim! En nihayetinde bizler kardeşiz -aramızda ihtilaf olabilir- karşımızda ise canımızı ve ırzlarımızı kendine helal gören İran gibi bir düşmanımız var. O halde ey kardeşim sen de iki güzellikten zafer ya da şehadet birini kazanmak için yarışmaya ahdet.”
Kaynak: Fetih Medya
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü
- Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak
- Uludağ Üniversitesi’nde Seyyid Kutub’un Şahitliği Konuşuldu
- Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto
- Suriyeli Muhalifler: “IŞİD’in Bitmesi, Esed'in Gitmesiyle Mümkün Olacak”
- Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
- İHH Yetimler İçin Burkina Faso’da
- Saddam'ı Sorgulayan CIA Ajanından ‘Kimyasal Silah Bulmadık’ İtirafı
- Katil Esed, Şam ve İdlib Kırsalında Sivillere Saldırdı
- ABD'den PYD/YPG’ye Hava Desteği
- Londra’daki Saldırının Ardından 6 Adrese Baskın Düzenlendi!
- Fransız Yargısı Irkçı Belediyenin Mülteci Genelgesini İptal Etti
- PKK/PYD: Afrin'de Türkiye'nin Vurduğu Bölgeye Rus Askeri Konuşlandı
- Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto
- Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak
- Özgür-Der, Referandum Kararını Açıkladı
- Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı
- Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
- İstanbul’da Yaşamın Mahalle Mahalle Profili Çıkarıldı
- ABD’den 'Elektronik Cihaz Yasağı' Açıklaması
- Usulsüzlük Yapmakla Suçlanan Fransa İçişleri Bakanı İstifa Etti
- Kuzey Kore: ABD ile Savaşa Hazırız, Korkmuyoruz
- Kapalı Görüş, Çocuk Mahpusları Nasıl Etkiliyor?
- PYD/PKK Bölgesinden Hatay’a Ateş Açıldı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim