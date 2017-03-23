Tahriru’ş-Şam’dan Hama Operasyonuna Dair Açıklama

Heyet-i Tahriru’ş- Şam son Hama operasyonunun evveliyatını gözler önüne seren, muhaliflerin operasyona manevi hazırlıklarını gösteren bir video yayınladı.

6 dakikalık videoda Tahriru’ş- Şam kadılarının konuşmalarına yer veriliyor ve nasihatler yer alıyor.

Video Özel birlikler /Kuvveti’n-Naqbe’ye ait görüntüler eşliğinde HTŞ kadılarından Abdullah El Muhaysini’nin kunut duasıyla başlıyor.

Ardından Heyet-i Tahrir-u Şam genel kadısı Şeyh Yusuf El Hamavi’nin nasihati yer alıyor: “Siz kelimetullah’ı savunanlarsınız. Siz sadece Şam halkı için değil, tüm islam alemi için savaşıyorsunuz.”

Ardından Usame Bin Ladin’in bir videosunda okuduğu “Küfrün kökleri ancak mermi ile kazınır/ Alın lekesini de ancak kan siler” şiirini okuyor. “Usudüs Sünne” Ehli Sünnetin Aslanları olarak hitap ettiği orduyu operasyon öncesi motive ediyor.

Şeyh Ebu Haris El MISRİ de operasyon gününü “Yevmul Melheme” Büyük Kapışma olarak nitelendiriyor.

Ardından Neşid’in bir parçası olan mısralarla hitap şöyle devam ediyor: “O saldırı gruplarının aslanlarını saflara dizin ve onlarla batıl devleti yerle bir edin”

Ebu Haris El Mısri’nin yanında Şeyh Ulyani’nin yer aldığı görülüyor.

Şeyh Dr. Mazhar El Veys’in nasihatleri ise şöyle: “Bugün bu halk için değil,şu diyar için de değil Allah için ve din-i mubin için intikam alın.” Ş

eyh Abdullah El Muhaysini: “Horan Aslanları” şeklinde hitap ettiği orduya Dera ve Guta’dakileri harekete geçmeye çağırıyor. “Bu Heyet-i Tahrirüş Şam’ın değil ümmetin gazvesidir” diyor ve “Biz Ver’a ve diğer yerlerden tehcir edilenlerin intikamları için buradayız” şeklinde konuşmasına devam ediyor. Son söz olarak Şam’dan giderek Türkiye’ye göç eden Suriyeli gençlere seslenen Muhaysini, gruplar arası ihtilaflar sebebiyle izzet yurdunu terkeden, yahut bir lokma aş uğruna beldesini terkeden gençlere nasihat ediyor.: “Ey Türkiye’ye göç eden Suriyeli genç kardeşim! Bizler muhacir olarak sizin topraklarınıza geldik (siz ise buraları terk mi ediyorsunuz?) Bizler eşlerimizi evlatlarımızı, yavrularımızı bıraktık da geldik Şam’da ve Der’a’da (Emevi ve Ömeri Camilerinin) tepesinde Lailahe illallah sancağını dalgalandırmak için geldik ki bunu görmeden de buradan gitmeyeceğiz. Ey kardeşim seni Türkiye’de oturtan nedir? (Zaman fedakarlık zamanı iken toprağını bırakıp gitmene sebep nedir? Yarın ahirette karşılaştığın zaman sana bu toprağı fethedip hazır sunan) Halid B. Velid radiyallahu anh’a ne diyeceksin? Senden sonra vatan toprağımı sattım da kaçtım, cihadı terkettim mi diyeceksin? Sakın bana ihtilaf ve iç çekişmeleri bahane göstermeye kalkma kardeşim! En nihayetinde bizler kardeşiz -aramızda ihtilaf olabilir- karşımızda ise canımızı ve ırzlarımızı kendine helal gören İran gibi bir düşmanımız var. O halde ey kardeşim sen de iki güzellikten zafer ya da şehadet birini kazanmak için yarışmaya ahdet.”

Kaynak: Fetih Medya