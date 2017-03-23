Tahriru’ş-Şam’dan Hama Operasyonuna Dair Açıklama

»Ana Sayfa»Suriye
23.03.2017 15:50
Tahriru’ş-Şam’dan Hama Operasyonuna Dair Açıklama
Heyet-i Tahriru’ş- Şam son Hama operasyonunun evveliyatını gözler önüne seren, muhaliflerin operasyona manevi hazırlıklarını gösteren bir video yayınladı.

6 dakikalık videoda Tahriru’ş- Şam kadılarının konuşmalarına yer veriliyor ve nasihatler yer alıyor.

Video Özel birlikler /Kuvveti’n-Naqbe’ye ait görüntüler eşliğinde HTŞ  kadılarından Abdullah El Muhaysini’nin  kunut duasıyla başlıyor.

Ardından Heyet-i Tahrir-u Şam genel kadısı Şeyh Yusuf El Hamavi’nin nasihati yer alıyor: “Siz kelimetullah’ı savunanlarsınız. Siz sadece Şam halkı için değil, tüm islam alemi için savaşıyorsunuz.”

Ardından Usame Bin Ladin’in bir videosunda okuduğu “Küfrün kökleri ancak mermi ile kazınır/  Alın lekesini de ancak kan siler” şiirini okuyor. “Usudüs Sünne” Ehli Sünnetin Aslanları olarak hitap ettiği orduyu operasyon öncesi motive ediyor.

Şeyh Ebu Haris El MISRİ de operasyon gününü “Yevmul Melheme” Büyük Kapışma  olarak nitelendiriyor.

Ardından Neşid’in bir parçası olan mısralarla hitap şöyle devam ediyor: “O saldırı gruplarının aslanlarını saflara dizin ve onlarla batıl devleti yerle bir edin”

Ebu Haris El Mısri’nin yanında Şeyh Ulyani’nin yer aldığı görülüyor.

Şeyh Dr. Mazhar El Veys’in nasihatleri ise şöyle: “Bugün bu halk için değil,şu diyar için de değil Allah için ve din-i mubin için intikam alın.” Ş

eyh Abdullah El Muhaysini: “Horan Aslanları” şeklinde hitap ettiği orduya Dera ve Guta’dakileri harekete geçmeye çağırıyor. “Bu Heyet-i Tahrirüş Şam’ın değil ümmetin gazvesidir” diyor ve  “Biz Ver’a ve diğer yerlerden tehcir edilenlerin intikamları için buradayız” şeklinde konuşmasına devam ediyor.  Son söz olarak Şam’dan giderek Türkiye’ye göç eden Suriyeli gençlere seslenen Muhaysini, gruplar arası ihtilaflar sebebiyle izzet yurdunu terkeden, yahut bir lokma aş uğruna beldesini terkeden gençlere nasihat ediyor.: “Ey Türkiye’ye göç eden Suriyeli genç kardeşim! Bizler muhacir olarak sizin topraklarınıza geldik (siz ise buraları terk mi ediyorsunuz?) Bizler eşlerimizi evlatlarımızı, yavrularımızı bıraktık da geldik Şam’da ve Der’a’da  (Emevi ve Ömeri Camilerinin) tepesinde Lailahe illallah sancağını dalgalandırmak için geldik ki bunu görmeden de buradan gitmeyeceğiz. Ey kardeşim seni Türkiye’de oturtan nedir? (Zaman fedakarlık zamanı iken toprağını bırakıp gitmene sebep nedir? Yarın ahirette karşılaştığın zaman sana bu toprağı fethedip hazır sunan) Halid B. Velid radiyallahu anh’a ne diyeceksin? Senden sonra vatan toprağımı sattım da kaçtım, cihadı terkettim mi diyeceksin? Sakın bana ihtilaf ve iç çekişmeleri bahane göstermeye kalkma kardeşim! En nihayetinde bizler kardeşiz -aramızda ihtilaf olabilir-   karşımızda ise canımızı ve ırzlarımızı kendine helal gören İran gibi bir düşmanımız var. O halde ey kardeşim sen de iki güzellikten zafer ya da şehadet birini kazanmak için yarışmaya ahdet.”

 

Kaynak: Fetih Medya

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Katil Esed, Şam ve İdlib Kırsalında Sivillere Saldırdı23 Mart 2017 Perşembe 09:38
  • PKK/PYD: Afrin'de Türkiye'nin Vurduğu Bölgeye Rus Askeri Konuşlandı23 Mart 2017 Perşembe 08:33
  • Rus Komutan PKK/PYD Kutlamasında!22 Mart 2017 Çarşamba 16:57
  • PYD/PKK Bölgesinden Hatay’a Ateş Açıldı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!22 Mart 2017 Çarşamba 12:10
  • Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı22 Mart 2017 Çarşamba 03:57
  • Suriye Dramının 6 Yılı ve ‘Garantör Ülkeler’in Samimiyeti21 Mart 2017 Salı 17:58
  • Direnişçiler Kalemun’da IŞİD’e Karşı 12 Kilometre İlerleme Sağladı21 Mart 2017 Salı 15:30
  • ABD, İdlib’de Tahriru’ş-Şam Komutanının Aracını Hedef Aldı!21 Mart 2017 Salı 14:07
  • İdlib’deki Hastanede Bir Kuvözde İki Bebek Tedavi Görüyor!21 Mart 2017 Salı 13:17
  • “Huseyn’in Temsilcisi Esed’dir” Diyen Şii İmam Öldürüldü21 Mart 2017 Salı 00:27
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim