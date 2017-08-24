Tahriru’ş-Şam’dan Halep’te Esed Rejimine Ağır Darbe

Ajansın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, saldırıda rejim askerlerinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtilirken, bir askeri aracın ise kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

HTŞ, son zamanlarda Batı Halep Kırsalında, Esed rejimi askerlerine karşı bazı operasyonlar gerçekleştirmiş ve operasyonlarda çok sayıda rejim askeri ölmüştü.

HTŞ Halep- Başköy bölgesini 122lik top mermisiyle hedef aldığı görüntüleri yayınladı.

Kaynak: Fetih Medya