Tahriru’ş-Şam’dan Halep’te Esed Güçlerine Operasyon!

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Tahriru’ş-Şam’ın Özel Kuvvetler birimi, Halep’in kuzeybatısında yer alan Hava İstihbarat binasının yakınlarında Esed güçlerine ait mevzilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

“Esed Güçlerinden 9 Kişi Öldü”

Mepa News’ta yer alan habere göre, Tahriru’ş-Şam, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda Esed güçleri ve İran destekli Şii militanlardan 9 kişinin öldürüldüğünü, yaşanan çatışmalarda bir uçaksavar silahının da kullanılmaz hâle getirildiğini belirtti.

Operasyonun Görüntüleri Paylaşıldı

Suriye’deki en büyük direniş gruplarından biri olan Tahriru’ş-Şam, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini de medya organları üzerinden paylaştı. Kamuoyuna servis edilen görüntülerde, özel donanımlı savaşçıların Esed güçlerine ait mevzilere çeşitli silahlarla baskın düzenlediği görülmekte.

Yayımlanan görüntüleri ilgilerinize sunuyoruz: