Tahriru’ş-Şam’dan 16 Nisan Referandum Açıklaması

»Ana Sayfa»Suriye
18.04.2017 13:05
Tahriru’ş-Şam’dan 16 Nisan Referandum Açıklaması
Tahriru’ş-Şam siyasi sözcülerinden Zeyd El-Attar Türkiye’de yapılan referanduma ilişkin açıklama yayınladı.

Fetih Medya sitesinin Türkçe tercümesine yer verdiği açıklamayı ilginize sunuyoruz:

“Kuşkusuz batı sistemlerinin kayıtlarından özgürleşmenin sürdürülmesi ve önderlik ve bağımsızlık sahasına geçilmesi, tüm projelerin başarılı olmasının temeli ve doğru yola yönelimdir. Kararlarımızda bağımsız olmadığımız ve kendimize, gücümüze ve mirasçısı olduğumuz ve sorumluluğunu taşıdığımız köklü tarihimize güvenmediğimiz sürece ümmetimizin işleri düzelmeyecektir.

Müslüman Türk halkını sevindiren, bizi de sevindirir; onları üzen ve onlara eza veren şeyler, bizi de üzer, bize de eza verir. Türk halkına karşı boynumuzda bir borç bulunmaktadır. Devrimlerinde Suriye halkının yanında durmaları, iki halk arasındaki İslam bağının hala köklü olduğunun en güzel delilidir.

‘Ehli-Sünnet’ olarak temsil edilen derin İslami bağlara yönelinmesi, tüm bölgeyi kavuran hile ve entrikaları yıkacak olan kaledir. Bu, İzzet ve şeref gemilerinin konakladıkları bir denizdir.

Bizler, Türkiye’nin Müslüman halkların meselelerini desteklemeye ve yanlarında durmaya sevk edecek olan sınırlamalardan kurtulmasına ve İslam dünyasına serbestçe yönelmesine yardımcı olacak; iradesinin ve beldelerinin istikrarına katkı sağlayacak her olayı ve değişimi güzel karşılıyoruz.”

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