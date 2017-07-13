Tahriru’ş-Şam’a Bombalı Saldırı: 15 Şehit!

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle etkin bir şekilde mücadele eden gruplardan Tahriru’ş-Şam’ın İdlib kentindeki toplanma merkezine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Islah Haber’de yer alan habere göre, yüklü iki motosikletle yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 15 direnişçi şehit oldu, 14 direnişçi de yaralandı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ama son günlerde Tahriru’ş-Şam tarafından IŞİD’e ait hücrelere yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle saldırıyı IŞİD’in gerçekleştirmiş olabileceği düşünülüyor.