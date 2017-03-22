Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı

»Ana Sayfa»Suriye
22.03.2017 03:57
Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı
Suriye’de Muhalifler, Rejim güçlerine ağır darbe vurmaya devam ediyor.

8 Muhalif grup ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Suriye’nin Hama kentinin kuzeyinde yer alan Soran bölgesine bombalı saldırı düzenlediler.

Büyük Hama Operasyonu: Soran beldesi fethedildi

Başlatılan büyük Hama operasyonuna Tahrir Şam öncülüğünde toplam 8 Muhalif grubun destek verdiği duyuruldu.

Ceyş’ul Nasr (Zafer Ordusu), Ceyş’ul İzze (İzzet Ordusu), Özgür İdlip Ordusu, Ecnad’u Şam, Kavkazlar, Özbekler ve
Türkistanlılar gruplarının destek verdiği operasyonda Hama’da ciddi ilerleme kaydedilmiş durumda. Muhaliflerin Muardes beldesinin batısında bulunan istasyon kontrol noktası ele geçirildi ve Soran beldesini fethedildi.

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”Hama askeri havaalanını 40 grad füzesi ile hedef aldık”

Çatışmalarda onlarca Rejim askerinin öldürüldüğü bildirilirken operasyona katılan Muhalif gruplardan Ceyş’ul Nasr medya sorumlusu, ”Hama askeri havaalanını 40 grad füzesi ile hedef aldık.” açıklamasını yaptı.

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Rejim uçağı vuruldu

Operasyonda Rejim güçlerine ait Hama Hava Üssü’nde bir adet rejim uçağı düşürüldü.

İki bombalı saldırı

Ayrıca Tahrir Şam’ın, Şam-Cobar saldırılarında olduğu gibi Hama’da yer alan Rejim güçlerine iki bombalı araç saldırısı düzenledikleri açıklandı.

Rejim generali öldürüldü

Operasyonda birçok askeri mühimmat ele geçirilirken Rejim generali Muhammed Kasır’ın da yer aldığı bir grup askerin öldürüldüğü bildirildi.

Tahriru’ş Şam lideri Ebu Cabir, Hama operasyonu öncesi savaşçılara konuşma yaparken:

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Rejim askerleri kaçmaya başladı

Bölgeden edinilen bilgilere göre Rejim askerleri Hama’nın Soran beldesinden kaçmaya başladılar. İlk gelen bilgilere göre çatışmalarda 50 Rejim askeri öldürüldü.

Kuzey Hama'da Esed rejimine karşı başlatılan operasyonun açılışını yapan Tahrir'uş Şam bombalı araç saldırısı:

Kaynak: Küresel Analiz

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