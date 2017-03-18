Tahriru'ş-Şam ve Ahraru'-Şam Cami Katliamı Hakkında Açıklama Yayınladı

»Ana Sayfa»Suriye
18.03.2017 02:29
Tahriru'ş-Şam ve Ahraru'-Şam Cami Katliamı Hakkında Açıklama Yayınladı
ABD’nin Halep’in Cine köyünde gerçekleştirdiği Cami katliamı hakkında Heyet-i Tahriru'ş-Şam ve Ahraru'-Şam yazılı açıklama yayınladılar.

Ahrar-u Şam: “Uluslararası koalisyon Esed’i destekliyor”

Ahrar-u Şam Hareketi Amerika’nın Halep kırsalında gerçekleştirdiği katliam ile alakalı açıklama yaptı.

Hareket yaptığı açıklamada, olayı “uluslararası savaş suçu” olarak nitelendirdi. Uluslararası toplumun Suriye konusunda sessiz kalarak, halkın katliamına ortak olduklarını belirtti.

Namaz vakitlerinde caminin hedef alınmasının bilinçli olduğunu belirtilirken, bunu sebebinin ise sivil ölümünü artırma amaçlı olduğu ifade edildi. Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Uluslararası koalisyonun İdlip ve çevresine bombardıman düzenleyerek, İran milislerinin cürümlerini görmezden gelmesi, Esed rejimini desteklemekten başka bir şey değildir. Bunun sonucu ise şiddetin artması ve Suriye halkının kanın akmasının devamıdır.”

Heyet-i Tahrirüş: Rusya ve Amerika gibi büyük güçlerin saldırıları bizi yolumuzdan alıkoymayacak.

Heyet-i Tahrirüş Şam Uluslararası Koalisyon’un batı Halep’de bulunan Cîne köyü camisini bombalaması hakkında açıklama yazılı açıklama yaptı.:

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’adır. Resullerin en üstün olanına, ailesine ve tüm sahabelerine salat ve selam olsun.

Uluslararası koalisyonun Şam ehlini ve direnişlerini hedef alma siciline kaydedilen yeni bir suçu; Amerika’nın Suriye halkıyla yürütmek istediği ölüm arkadaşlığının ve Suriye halkının geleceklerine ve çıkarlarına olan düşkünlüğünün açık bir delilidir(!).

16 Mart 2017 Perşembe günü, Amerika’nın Halep taşrasında bulunan Cîne köyünün camisini hedef alması sonucunda geride altmışın üzerinde şehid ve onlarca yaralı bırakmıştır. Buradan şunu tekit etmek istiyoruz ki, Şam ehli mücahid evlatlarının ve düşmanlarının kimler olduğunu çok iyi idrak etmeye başlamış bulunmaktadır. Rusya ve Amerika gibi büyük güçlerin bu halka karşı uyguladığı katliam ve yıkımlar, onları cihadlarından vazgeçirmeyecek, devam etmelerini engelleyemeyecektir. Cihadımız, yürüdüğümüz yolumuz, benimsediğimiz vesilemizdir. Bu yol üzere devam edeceğiz. Allahu Teâlâ’dan, şehidlerin kabul olunmasını, yaralıların şifa bulmasını diliyoruz. Halkımıza taziyemizi sunarken, aynı zamanda Şam halkının direnişlerine devam etmelerini, sabah akşam sürdürülen hile, entrika ve yüzüstü bırakmalara rağmen izzetle dimdik, devam etmeye azimle, Allah’ın yardımıyla zafer gelene kadar öncekilerin sözlerini taşıyarak yedinci senelerine girmelerini tebrik ediyoruz.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rus Jetleri İdlib’te Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor!16 Mart 2017 Perşembe 18:56
  • ABD, Suriye’ye Bin Asker Daha Göndermeyi Planlıyor!16 Mart 2017 Perşembe 18:11
  • Hizbullah Milisleri Suriyeli Genci İşkenceyle Öldürdü!16 Mart 2017 Perşembe 16:45
  • Doğu Guta’da Esed Kuşatması: Hastalar Bir Bir Ölüyor!16 Mart 2017 Perşembe 11:37
  • Suriye Halkının Onurlu Direnişi 7 Yaşında (VİDEO)16 Mart 2017 Perşembe 09:53
  • Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 11 Sivil Hayatını Kaybetti!15 Mart 2017 Çarşamba 18:19
  • Şam’da Adalet Sarayına Canlı Bomba Saldırısı: En Az 25 Ölü15 Mart 2017 Çarşamba 16:05
  • ‘PYD/PKK, ENKS'nin Ofislerinin Çoğuna Kilit Vurdu'15 Mart 2017 Çarşamba 00:55
  • Arap Aşiretler PYD/PKK, IŞİD ve Esed'e Karşı Ordu Kuracak14 Mart 2017 Salı 20:04
  • BM: Şam’ın Su Kaynaklarını Kasten Bombalayan Rejim Savaş Suçu İşledi14 Mart 2017 Salı 16:42
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim