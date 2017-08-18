Tahriru’ş-Şam Türkiye’ye Geçmeye Çalışan 1 Esed Ajanını Yakaladı

​Tahriru’ş-Şam tarafından Ibaa Haber Ajansına yapılan açıklamada bir Nusayri ajanın Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalandığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye sınır hattında insan kaçakçılığı yapan ve yasadışı geçiş faaliyetinde bulunan 4 kaçakçının da Tahriru’ş-Şam tarafından tutukladığı öğrenildi.

Öte yandan Tahriru’ş-Şam, Lazkiye’nin kuzeyinde yer alan Özel Kuvvetler Birimine ait eğitim kampını gösteren görseller paylaştı.

Kaynak: Asya’nın Sesi, Islah-Haber, Haksöz-Haber