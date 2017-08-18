İstanbul31 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. Tahriru’ş-Şam Türkiye’ye Geçmeye Çalışan 1 Esed Ajanını Yakaladı
Tahriru’ş-Şam Türkiye’ye Geçmeye Çalışan 1 Esed Ajanını Yakaladı

Tahriru’ş-Şam Türkiye’ye Geçmeye Çalışan 1 Esed Ajanını Yakaladı

Tahriru’ş-Şam’a bağlı güvenlik birimlerinin Suriye – Türkiye sınırında bir Esed ajanını yakaladığı bildirildi.

A+A-

​Tahriru’ş-Şam tarafından Ibaa Haber Ajansına yapılan açıklamada bir Nusayri ajanın Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalandığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye sınır hattında insan kaçakçılığı yapan ve yasadışı geçiş faaliyetinde bulunan 4 kaçakçının da Tahriru’ş-Şam tarafından tutukladığı öğrenildi.

Öte yandan Tahriru’ş-Şam, Lazkiye’nin kuzeyinde yer alan Özel Kuvvetler Birimine ait eğitim kampını gösteren görseller paylaştı.

Kaynak: Asya’nın Sesi, Islah-Haber, Haksöz-Haber

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT