Tahriru’ş-Şam Türkiye’ye Geçmeye Çalışan 1 Esed Ajanını Yakaladı
Tahriru’ş-Şam’a bağlı güvenlik birimlerinin Suriye – Türkiye sınırında bir Esed ajanını yakaladığı bildirildi.
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Tahriru’ş-Şam tarafından Ibaa Haber Ajansına yapılan açıklamada bir Nusayri ajanın Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalandığı ifade edildi.
Ayrıca Türkiye sınır hattında insan kaçakçılığı yapan ve yasadışı geçiş faaliyetinde bulunan 4 kaçakçının da Tahriru’ş-Şam tarafından tutukladığı öğrenildi.
Öte yandan Tahriru’ş-Şam, Lazkiye’nin kuzeyinde yer alan Özel Kuvvetler Birimine ait eğitim kampını gösteren görseller paylaştı.
Kaynak: Asya’nın Sesi, Islah-Haber, Haksöz-Haber
Etiketler : Suriye, Tahriru'ş-Şam
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