Tahriru'ş Şam TOW Füzesiyle Saldırdı

»Ana Sayfa»Suriye
22.02.2017 22:23
Tahriru'ş Şam TOW Füzesiyle Saldırdı
Tahriru'ş Şam Halep'in batı kırsalında rejim güçlerine TOW füzesiyle saldırdı.

Suriye'de direniş güçlerinin birleşmesiyle oluşan Tahriru'ş Şam, rejime yönelik saldırılarına hız verdi. Grubun sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılan görüntülerde Halep batısındaki rejim hedeflerine yönelik saldırılar aktarıldı. Rejime ait mevzilerin, makineli tüfek yuvalarının, ağır silahların hedef alındığı saldırılarda tanklar ve güdümlü tanksavar füzeleri kullanıldı.

Paylaşılan görüntülerde Tahriru'ş Şam'ın kullandığı Amerikan yapımı TOW füzesi dikkati çekti. Kullanılan TOW füzesinin, Tahriru'ş Şam bileşenlerinden Şam'ın Fethi Cephesi tarafından geçtiğimiz ay dağıtılan bazı gruplardan ele geçirilmiş olabileceği düşünülüyor.

Halep batısındaki Mansura'da 14,5 milimetrelik makineli tüfeğin TOW füzesiyle imha edilme görüntüleri...

Kaynak: Mepanews

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