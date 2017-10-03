Tahriru’ş Şam: Onların Karşılaşacakları Zaman Sabahtır (Video)

Videoda özellikle 6’ıncı Astana görüşmelerine katılan İran ve Rusya gibi tarafların görüntülerine dikkat çekilerek, şu ifadeler yer verildi;

“Bizim yok olacağımızı zannettiler. Şam’ın düşmesinin yakın olduğunu düşündüler. Bizim bugün sessizlik içinde boyun eğdiğimizi düşündüler.

Bizim sessizliğimizin hazırlık olduğunu idrak edemediler. Ve bizim Allah’tan başka kimseye boyun eğmeyeceğimizi anlayamadılar….

Tağutlar kazandı dediler. Biz ise savaş halen devam ediyor dedik. “Onların karşılaşacakları zaman sabahtır.”

Kaynak: Fetih Medya