Tahriru'ş Şam Lideri Gündemi Değerlendirdi

Tahriru'ş Şam lideri Ebu Cabir Haşim eş-Şeyh, grup liderleri arasındaki konuşmaların sızdırılmasını ardından ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. Konuşmalardaki kişiler hakkında uygun görülen işlemlerin başlatılacağını bildiren Ebu Cabir, mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Temmuz ayında Ahraru'ş Şam ve Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) arasında yaşanan çatışmalar sırasında HTŞ liderlerinin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları sosyal medyadan servis edilmişti. HTŞ'nin İdlib sorumlusu ve Özel Kuvvetler komutanı arasındaki konuşmaların ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından gruba yönelik çeşitli eleştiriler gündeme geldi.

Ses kayıtlarının yayınlanmasını değerlendiren Ebu Cabir kayıtlardaki kişiler hakkında işlem başlatılacağını bildirdi. HTŞ lideri bu kişilerle ilgili olarak "O sözleri söyleyen ve sözleri nakledilen kardeşlerle ilgili olarak; onlar hakkında bilinen hayır, işlemiş oldukları hatalar karşısında unutulmayacaktır. Haklarında komuta kademesinin uygun gördüğü işlem yürütülecektir." dedi.

'Devrimi bitirmek için yalan ve iftiralar yayılıyor'

Yayınladığı yazılı mesajda, son dönemdeki iddiaların devrimi bitirmeyi hedeflediğini belirten Ebu Cabir, sosyal medyadaki söylentiler hakkında da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

"Bugün beni bu yazıyı yazmaya sevk eden, Şam ehli adına, Şam devrimini bitirmek isteyenlere yardım etmek ve yapılanları hafife almak için yayılan yalanlar ve iftiralardır. Akil ve samimi kimselere saygımla birlikte ben Twitter vb. sosyal medyayı vakitlerin harcanacağı ve bu yolla hakların ve şereflerin geri alınacağı bir meydan olarak görenlerden değilim."

Ses kayıtlarının sızdırılmasını eleştiren Tahriru'ş Şam lideri, Kuran ayetleri ve hadislerden deliller vererek bunun İslam'da yasaklanan fiilerden biri olduğunu ifade etti.

Muhaysini'ye teşekkür

Tahriru'ş Şam Heyeti Şeri Konsey üyelerinden Abdullah Muhaysini'nin gruptan ayrılma kararını da değerlendiren Ebu Cabir, "Bizler onun hakkında doğruluk ve ıslahtan başka bir şey bilmiyoruz. Allah, biz ve tüm Müslümanlar hakkında Onu hayırla mükâfatlandırsın." dedi.

HTŞ lideri, gruba yöneltilen eleştirilere ilişkin olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hey’et hakkında ise; ilim ehlini yüceltmeleri, onların nasihat ve fetvaları ile amel etmeleri dışında bir şey bilmiyoruz. Sızıntılarda zikrolunanlar, tüm mafsallarda ve ofislerde bilinen ve yaygın olan durumun aksidir. Hey’et, hata, tökezleme, zulüm ve haddi aşmalardan hali değildir. Umarız son musibet birçok ıslahatların, tevbenin ve yerin ve göğün rabbine yönelmenin nedeni olur."

Haçlı-Siyonist-Pers hamleleri

Suriye'de yaşananların Müslümanlar için çok önemli olduğunu dile getiren Haşim eş-Şeyh, Şam'ın Müslümanlar açısından önemine ve 'Siyonist-Haçlı-Pers hamlelerine' dikkat çekti.

"Bu hamle sahipleri işin önemini ve çatışmanın bir mihver teşkil ettiğini idrak etmiş ve bunun karşılığında askeri donanmalarını, siyasi dehalarını ve medyacılarını bölgeye yöneltmişlerdir. Buna karşın Şam yetim durumuna düşmüş ve insanlardan ümidin kesilmesiyle Allah’tan başka bir umutları kalmamıştır."

Ebu Cabir Haşim eş-Şeyh yazılı mesajına "Gayemiz Allah’ın tevhidi, hedefimiz ümmetin birliği, Hey’et ise vesilemizdir. Bizler, istendiğinde bekçilikte istendiğinde ön safta oluruz" sözleriyle son verdi.

Kaynak: Mepa News