Tahriru'ş Şam Lazkiye'de Rejimi Vurdu: Limandaki Askeri Noktalar Hedef Oldu

Tahriru'ş Şam Lazkiye'deki rejim noktasına bombalı araç saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre bugün Suriye'nin Lazkiye kentinde rejim güçleri ve müttefiklerinin kontrolündeki bir askeri noktaya yönelik bomba yüklü araç saldırısı düzenlendi. Kaynaklar, düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında rejim güçlerinden çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığı bilgisini aktardı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre saldırı, Lazkiye kentinin Ras Şamra bölgesi yakınlarındaki Minat El Beyda limanına bağlı bir askeri noktaya gerçekleşti.

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Tahriru'ş Şam saldırının sorumluluğunu üstlendi

Minat El Beyda limanında askeri bir noktaya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının sorumluluğunu Suriye'deki en büyük muhalif oluşumlardan Tahriru'ş Şam üstlendi. Grup yayınladığı açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği bu limanda savaş gemilerinin konuşlu olduğunu belirtti. Ayrıca grubun yaptığı açıklamada rejim güçleri ve müttefiklerinin de bu liman üssünde konuşlu olduğuna işaret ediliyor.



Kaynak: Mepa News