Tahriru’ş- Şam ile Ahraru’ş-Şam Arasında Yeniden Barış Sağladı

»Ana Sayfa»Suriye
09.03.2017 09:08
Tahriru’ş- Şam ile Ahraru’ş-Şam Arasında Yeniden Barış Sağladı
Son günlerde başlayan Tahriru’ş- Şam ile Ahraru’ş-Şam arasındaki sorunlar çözüldü. İki hareket de Esed rejimine ve destekçilerine karşı ortak savaşa devam etme kararı aldı.

Kontrol noktalarında başlayan gerginlik sonucu iki taraf da birbirlerinden gözaltılar gerçekleştirmişti. Ahraru’ş-Şam’ın gözaltına aldıkları arasında Tahriru’ş- Şam şer’i kadılarından Şeyh Muslih el Ulyani de bulunuyordu.

İki tarafın liderleri tarafından varılan anlaşmaya göre iki tarafın da tutukladıkları serbest bırakılacak. İki taraf da el koyduğu makarları ve silahları teslim edecek. Ahraru’ş-Şam elindeki Mastume’yi Tahriru’ş- Şam ele geçirmiş, çıkan olaylardan dolayı bazı kişiler Tahrir Şam’dan ayrıldığını açıklamıştı.

Olaylar esnasında iki taraf da beyanat yayınlamış, özellikle Ahraru’ş-Şam medyasının fitneyi körükleyici açıklamalarda bulunduğu görülmüştü. Yapılan anlaşmada buna da değinildi ve iki tarafın da birbiri aleyhinde medyada olumsuz konuşmaması kararı alındı.

Küresel Analiz

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