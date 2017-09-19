Tahrir’uş Şam Hama’da Rejim Güçlerine Yönelik Büyük Bir Operasyon Başlattı!

Haksöz Haber

Suriye’de ateşkes görüşmelerine rağmen rejim güçlerinin sivillerin yaşadıkları bölgelerde devam eden katliamlarına karşılık Tahrir’uş Şam rejim güçlerinin elinde bulunan Hama kırsalında büyük bir askeri operasyon başlattı.

Türkistan İslami Hareketi’nin de destek verdiği operasyonun mart ayından beri gerçekleştirilen en büyük eylem olduğu bildiriliyor. Mart ayında direnişçilerin operasyonunda sınırlı bir ilerleme sağlanmış fakat rejim güçleri yoğun hava bombardımanı neticesinde nisan ayında kaybettiği bölgeleri geri almayı başarmıştı.

Hizbullah da yaptığı basın açıklamasında direnişçilerin başlattığı operasyona karşı rejim güçleriyle birlikte karşı durduklarını açıkladı.

Ajanslar rejime bağlı çok sayıda uçağın bölgeyi yoğun biçimde bombaladığı bilgisini geçiyorlar.