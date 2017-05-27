Tahriru’ş-Şam Genel Bir Af Yayımladı

Tahriru’ş-Şam’ın resmî hesaplarından yayımlanan yazılı açıklamada, “Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Tahriru’ş-Şam, Hicrî takvime göre 30 Şaban’dan önce işlenen suçlardan dolayı genel af yayımlama kararı almıştır.” denildi.

Islah Haber’de yer alan habere göre, açıklamada, söz konusu affın kısas, had cezası ve kişi hakkı olan kimseleri kapsamayacağı belirtildi. Ayrıca, aranma listesinde olanların da aftan yararlanamayacağı ifade edildi.