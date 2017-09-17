Tahriru’ş-Şam: Esed, Rusya ve İran’la Hiçbir Şekilde Uzlaşmayacağız

Tahriru’ş-Şam’ın Medya İlişkileri Sorumlusu İmamuddin Mucahid, Kazakistan’ın başkenti Astana’da devam eden görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, görüşmelerin, devrimin hedeflerini gerçekleştirmediğini ifade eden Mucahid, sürecin sonunda kurtarılmış bölgelerin Beşşar Esed rejimine geri iade edilmesinin planlandığını belirtti.

Görevlendirilmemelerine rağmen görüşmelere katılan kişilerin Suriye halkını temsil etme yetkisi olmadığını bildiren Tahriru’ş-Şam yetkilisi, “Astana toplantısında şehitlerin kanlarının zayi edildiğini, esirlere ve zorla göç ettirilenlere vefasızca davranıldığını görmekteyiz.” dedi.

Görüşmelere yönelik eleştirilerini dile getiren Mucahid, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu toplantı, insanların başlatmış oldukları, kanlarını sundukları ve canlarını feda ettikleri devrimin hedeflerini gerçekleştirmediği gibi, aksine savaşı dondurmayı ve -ateşkes ile başlayıp bölgelerin yeniden Beşşar yönetimine iade edilmesiyle sonlanacak olan- birkaç aşamayla Beşşar rejimiyle konumun eşitlenmesini hedeflemektedir.”

“Cihad ve Devrim Yolunu Sürdüreceğiz”

Türkiye, Rusya ve İran arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da altıncısı düzenlenen görüşmelerde Suriye’nin İdlib kentinde “çatışmasızlık bölgesi” oluşturulması ve garantör ülkelerin her birinin İdlib’e 500 gözlemci göndermesine karar verilmişti.

Görüşmelerde alınan kararları tanımayacaklarını ifade eden Mucahid, “Allah’ın yardımı ile zafer gelene kadar cihad ve devrim yolunu sürdüreceğiz. Beşşar rejimi ve mücrim müttefikleri Rusya ve İran ile hiçbir uzlaşmamız olmayacaktır.” şeklinde konuştu.

Direniş Gruplarına Eleştiri

Astana sürecinin, tutukluların serbest bırakılması ve yardımların bölgeye ulaşması gibi hedeflerle başlatıldığını hatırlatan Mucahid, şimdiye kadar bu vaatlerden hiçbirinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Toplantıya katılan grupları eleştiren Mucahid, grupların ilk başta bu vaatler nedeniyle “boyun eğdiğini” ancak gelinen noktada Rusya’nın, devrimi destekleyen devletleri yanına çekmekte başarı sağlayarak, grupları Esed’in kalmasını sağlayacak ve varlığını kabul etmeyenlere karşı savaşılacak bir zemine çektiğini savundu.

Mucahid, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Toplantıya katılan grupların, Rus delegenin, ‘Esed rejimine karşı savaşan herkese karşı savaşılmasını’ belirten açıklamalarını kabul etmelerini şiddetle yadırgıyoruz. Ve bu devrimci grupların Rus uçaklarının yanında Esed’in ve yönetim nizamının kalmasını reddedenlere karşı savaşmalarından korkuyoruz.”

Tahriru’ş Şam, Astana görüşmelerinin devrimin hedeflerini gerçekleştirmekten çok uzak olduğunu belirterek mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.